Изминалата 2025 година е третата най-топла в историята на метеорологичните измервания, съобщава в годишния си доклад Европейската програма за наблюдение на климата “Коперник”.

Снимка: Copernicus ECMWF

Средната температура на планетата е била с 1,47 градуса по Целзий над прединдустриалните нива. През 12-те месеца времето в почти половината земно кълбо е било по-топло от нормалното.

"Ден нула": Глобално затопляне ускорява риска за водните ресурси

Последните 3 години държат първенството в класацията на аномалиите. Най-гореща засега остава 2024 година, когато средната температура е била с 1,6 градуса над прединдустриалните нива. 2023-та и 2025-а са със стойности, близки до предела по този показател. Определеният праг, след който климатичните промени на Земята могат да тръгнат в опасна посока, е 1,5 градуса.

Снимка: Copernicus ECMWF

През последните 3 години са счупени всички месечни температурни рекорди, показва още статистиката на “Коперник”. Пълният доклад е достъпен свободно в сайта на организацията.