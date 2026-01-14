Николай Младенов ще бъде назначен на поста директор на Съвета за мир за Газа - орган, който се предвижда съгласно плана за прекратяване на огъня в Ивицата, представен от американския президент Доналд Тръмп миналата есен. Това съобщи CNN в сряда.

Бившият български външен министър преди това е бил специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток.

От страна на САЩ все още няма официално потвърждение на информацията, сочи CNN.

Николай Младенов ще бъде обявен за висш представител на новото управление в Газа

В сряда Министерството на външните работи на Египет обяви, че Али Шаат – палестинец от Газа, заемал в миналото различни постове в Палестинската автономия – ще бъде начело на комитета.

На 8 януари стана ясно, че Израелският премиер Бенямин Нетаняху е заявил, че Николай Младенов ще бъде бъде ръководителя на Съвета за мир. След това „Файненшъл таймс“ съобщи, че Младенов ще бъде обявен за „висш представител“ на Ивицата Газа в рамките на нова управленска структура.

