Самолет на „Турските авиолинии“ (Turkish Airlines), пътуващ от Истанбул за Барселона, е извършил аварийно кацане на международното летище в Барселона заради сигнал за бомбена заплаха.

От публикацията на Юстюн в Екс (X) става ясно, че когато полет ТК1853 е приближил летището в Барселона, един от пътниците е променил името на Wi-Fi мрежата на самолета така, че то да съдържа бомбена заплаха. По думите на Юстюн след безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали съответните проверки съгласно международните разпоредби за авиационна безопасност.

Евакуация на полет на Turkish Airlines заради дим в колесника

Редактор: Мария Барабашка