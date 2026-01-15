Принцеса Ирина от Гърция - по-малката сестра на испанската кралица София, е починала на 83-годишна възраст. Новината беше потвърдена от испанския кралски двор.

В официално съобщение от двореца „Сарсуела“ в Мадрид се посочва, че кралят и кралицата на Испания, както и кралица София, с дълбоко съжаление съобщават за кончината на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина от Гърция. Тя е починала днес в 11:40 ч. в двореца „Сарсуела“.

Смъртта ѝ настъпва след влошаване на здравословното ѝ състояние. Именно затова кралица София отмени официалните си ангажименти в Палма де Майорка през изминалата седмица - за да бъде до сестра си. Преди три години беше съобщено, че принцеса Ирина страда от когнитивно увреждане, което с времето се задълбочавало. Последната ѝ публична поява беше през февруари 2025 г. в Атина, когато присъства в инвалидна количка на сватбата на племенника си – принц Николаос от Гърция и Хриси Вардиногианни.

Принцеса Ирина никога не се е омъжвала и няма деца. Тя поддържаше изключително близки отношения със сестра си кралица София, както и с племенниците си. В последните години е живяла в апартамент в двореца „Сарсуела“. Тя беше най-малкото дете на покойния гръцки крал Павел и кралица Фредерика. Братът на София и Ирина – Константин II, последният крал на Гърция, почина през януари 2023 г.

Смъртта на принцеса Ирина е поредна тежка загуба за кралица София. През декември почина и нейна близка приятелка и втора братовчедка – Татяна Радзивил, на чието погребение в Париж през януари присъстваха представители на испанското и гръцкото кралско семейство.

Редактор: Дарина Методиева