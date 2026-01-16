Опозиционният депутат от Венецуела Мануел Гарсия, който се укрива заради заплахи за живота си, смята, че Мария Корина Мачадо е първият лидер, успял да разруши схемите на режима на Николас Мадуро. В ексклузивно участие в „Телеграфно подкастът" Гарсия разказа за репресиите и корупцията в държавата, както и за ролята на опозицията в борбата срещу властта в Каракас.

Мачадо беше на специално посещение при президента на САЩ Доналд Тръмп, където му подари медала си на Нобела за мир. Според Гарсия действията ѝ не са продиктувани от политически сметки. „Тя е човек на принципите. За нея най-важна е истината – без задкулисие и компромиси“, заяви депутатът.

Заплахи, обвинения и изгнание

Мануел Гарсия напуска Венецуела непосредствено след президентските избори на 28 юли 2024 г., които опозицията определя като откраднати. По думите му след изборния ден в щата Арагуа са били убити 12 души, а опозиционни лидери – включително самият той – са обвинени в тероризъм без доказателства.

Снимка: Телеграф

„Срещу мен бяха скалъпени обвинения за тероризъм, пране на пари и незаконно богатство, само защото напуснах страната, за да спася живота си“, разказва Гарсия. Той твърди, че подобни репресии са засегнали десетки представители на опозицията.

„Венецуела е превърната в държава на мафията“

От изгнание депутатът продължава да публикува разкрития за корупция и връзки между властта и наркотрафика. Според него държавните институции – армия, полиция и съдебна система – са част от една престъпна структура. Щатът Арагуа, откъдето е родом, е посочен като ключов център на наркокартела „Трен де Арагуа“.

„Мадуро постигна това, което Пабло Ескобар не успя – престъпник да влезе в политиката и да стане президент“, заявява Гарсия. Той описа и ситуацията в южния щат Боливар, където се добива злато: „Там е като в Содом и Гомор – трафик на деца, сексуална експлоатация и пълна липса на държава“.

Снимка: Телеграф

Вяра в промяната и нови избори

Гарсия смята, че свалянето на Мадуро е „фундаментална крачка“, която е дала надежда на демократичните сили. Той призова за бързо организиране на свободни избори, за да не се даде възможност на стария режим да се прегрупира.

„За първи път имаме лидер като Мария Корина Мачадо – човек, готов да счупи схемите и да постави истината над всичко“, подчерта депутатът. Той заяви, че планира да се върне във Венецуела, когато условията за сигурност позволят, и да участва в бъдещия политически процес.

Редактор: Ралица Атанасова