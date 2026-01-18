-
Това съобщи пратеникът на САЩ Том Барак
Правителството на Сирия и кюрдските милиции сключиха примирие. Това съобщи пратеникът на САЩ Том Барак. Новината идва след дни на напрежение и въоръжени сблъсъци.
Частите на президента Ахмед Шара напреднаха толкова много, че овладяха най-големите петролни полета и влязоха в североизточния град Рака. Кюрдите, които са подкрепяни от Съединените щати, поискаха Вашингтон да се намеси, за да спре настъплението. За тях петролните полета са ключов източник на доходи.
Президентът Шара иска кюрдските милиции да се разпуснат и правителството в Дамаск да контролира цялата страна. Но кюрдите нямат доверие на останалите етноси в Сирия. Те се сражаваха както срещу Башар Асад, така и срещу „Ислямска държава“.Редактор: Ина Григорова
