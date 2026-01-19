Снимка: iStock
Учениците в региона минават на дистанционно обучение
От днес учениците в Добрич минават на дистанционно обучение, а в региона влизат в сила още редица мерки срещу разпространението на грипа. Областният оперативен щаб взе това решение в четвъртък заради високия брой заболели. Само за седмица те се увеличиха двойно: от 7 на 14%.
Сред мерките са още ограничаване на свижданията, филтър на пациентите в болниците и препоръка за носене на маски на определени места.
МЗ официално обяви грипна епидемия в Добрич: Въвеждат се противоепидемични мерки
Днес се очаква Националният център по заразни и паразитни болести да обобщи данните за изминалата седмица, спрямо които и други областни щабове за борба с грипа ще трябва да решат: налага ли се и в региони като Бургас, например, също да бъдат предприети мерки срещу разпространението на инфекцията.Редактор: Ина Григорова
