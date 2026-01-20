Американският президент Доналд Тръмп твърди, че за 8 месеца през 2025 година е предотвратил 8 военни конфликта в различни точки на света. В пост в социалните мрежи дори нарича себе си "президентът на мира".

Най-скорошното му постижение е краят на продължилия близо две години конфликт между Израел и "Хамас". Другите седем предотвратени войни са между Израел и Иран, Пакистан и Индия, Руанда и Демократична Република Конго, Тайланд и Камбоджа, Армения и Азербайджан, Египет и Етиопия и между Сърбия и Косово.

Някои от тези конфликти са продължили едва няколко дни, въпреки че са резултат от напрежение, което тлее от години, а в един от случаите дори не се е стигнало до военни действия. Не е ясно и дали някои от сключените мирни споразумения няма да бъдат нарушени. "Би Би Си" провери наистина ли Тръмп е предотвратил осем военни кофликта за осем месеца, както твърди.

Израел и "Хамас"

Американският държавен глава получи широко признание за ролята си в посредничеството за примирие между Израел и “Хамас”, което включваше размяна на израелски и палестински затворници. Трайният мир обаче все още изисква решаването на редица трудни въпроси, включително пълно разоръжаване от страна на радикалното палестинско движение и създаването на ново правителство в Газа.

Мачадо подари на Тръмп медала за Нобеловата си награда

„Това е голямо, но много крехко постижение“, заяви експертът по отбрана и външна политика в изследователския институт "Брукингс" Майкъл О'Хенлон. Той твърди, че Тръмп заслужава признание за това, че е готов да окаже натиск върху Израел повече, отколкото са били склонни да направят предишните американски лидери.

„Това е само първият етап. Постигането на решение с две държави ще бъде още по-трудно. Ако успее, той и всички, които са допринесли за успеха, заслужават Нобелова награда за мир някой ден“, добавя О'Хенлон.

Израел и Иран

12-дневният конфликт започна, когато на 13 юни миналата година Израел порази цели в Иран. Тръмп потвърди, че е бил информиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху преди атаките.

САЩ извършиха удари по ирански ядрени обекти - ход, който се разглеждаше като нещо, което ще доведе до бързо приключване на конфликта. На 23 юни Тръмп публикува пост в социалните мрежи: „Официално Иран ще започне спирането на огъня. В 12-ия час Израел ще започне спирането на огъня, а в 24-ия час светът ще приветства официалния край на 12-дневната война“.

След края на бойните действия върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей настоя, че страната му е постигнала "решаваща победа". Израел тогава намекна, че може отново да удари Техеран като отговор на нови заплахи. „Няма споразумение за постоянене мир или за начина, по който да се наблюдава ядрената програма на Иран занапред“, твърди О'Хенлон.

Новият световен ред на Тръмп: 5 ключа за разбиране на американските военни атаки

„Това, което имаме, е по-скоро примирие, отколкото край на войната. Бих му отдал малко признание, тъй като Израел отслаби мощта на Иран с помощта на САЩ, а това е от стратегическо значение“, подчертава експертът по отбрана.

Пакистан и Индия

Напрежението между тези две ядрени държави тлее от години. През май 2025 година бойните действия избухнаха след атака в контролирания от Индия Кашмир. След четири дни на удари Тръмп публикува пост в социалните мрежи, в който посочи, че Индия и Пакистан са се съгласили на пълно и незабавно примирие. Той подчерта, че това е резултат от дълга нощ на преговори, в които посредник са били САЩ.

Пакистан благодари на Тръмп и по-късно го предложи за Нобеловата награда за мир, като отбеляза неговото решаващо дипломатическо посредничество. Индия обаче омаловажи участието на САЩ. "Преговорите относно спирането на военните действия се проведоха директно между Индия и Пакистан чрез съществуващите канали, установени между двете армии", заяви индийският външен министър Викрам Мисри.

Игра на (гео)политика: Какво цели с ходовете си американският президент

Руанда и Демократична Република Конго

Тлеещото от години напрежението между тези две държави ескалира, след като бунтовническата група M23 завзе богата на минерали територия в източната част на Демократична Република Конго в началото на миналата година.

През юни двете страни подписаха мирно споразумение във Вашингтон, целящо прекратяване на десетилетния конфликт. Американският президент заяви, че това ще помогне за увеличаване на търговията им със САЩ. В текста на документа се призовава за спазване на примирието, договорено между Руанда и ДР Конго през август 2024 година.

След последното споразумение и двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, а бунтовниците от M23, които Великобритания и САЩ свързват с Руанда, заплашват да се оттеглят от мирните преговори. През юли бунтовническата групировка е убила най-малко 140 души, включително жени и деца, в източната част на ДР Конго, показват данни на Human Rights Watch.

"Все още има сражения между ДР Конго и Руанда, така че това примирие никога не е било наистина спазвано“, изтъква Маргарет МакМилън, професор по история, преподавала в Оксфордския университет.

Тайлад и Камбоджа

На 26 юли американският президент публикува пост в личната си социална мрежа Truth Social: „Обаждам се на изпълняващия длъжността премиер на Тайланд, за да поискам примирие и край на войната, която бушува“. Няколко дни по-късно двете държави се споразумяха за незабавно и безусловно примирие след по-малко от седмица на бойни действия по границата.

Мирните преговори се състояха в Малайзия, но президентът Тръмп заплаши да спре разговорите за намаляване на американските мита, ако Тайланд и Камбоджа не спрат да воюват. И двете страни силно зависят от износа си към САЩ.

Ще има ли нова подялба на света между "великите сили"

На 7 август двете държави постигнаха споразумение, насочено към намаляване на напрежението по общата им граница.

Армения и Азербайджан

Лидерите на двете страни заявиха, че Тръмп трябва да получи Нобеловата награда за мир за усилията му за осигуряването на мирно споразумение, обявено в Белия дом на 8 август миналата година.

"Мисля, че той заслужава похвала. Именно церемонията по подписването на документа в Овалния кабинет може да е подтикнала двете страни към мир", посочва експертът по отбрана О'Хенлон.

През март правителствата на Армения и Азербайджан заявиха, че са готови да сложат край на почти 40-годишния си конфликт, свързан със статуса на Нагорни Карабах. Най-сериозната ескалация на напрежението между двете държави беше през септември 2023 година, когато Азербайджан завзе анклава, в който живеят много етнически арменци.

Египет и Етиопия

Двете държави не са стигали до пълномащабни действия, но напрежението тлее заради язовир на река Нил. „Великият етиопски ренесансов язовир“, който е най-голямото подобно съоръжение в Африка, беше завършен през лятото на 2025 година. Египет заяви, че количеството на водата, което получава от Нил, може да намалее заради хидроинженерния прокет. След 12 години на разногласия египетският външен министър заяви на 29 юни, че преговорите с Етиопия са стигнали до задънена улица.

Тръмп изтъкна: „Ако бях на мястото на Египет, щях да искам водата от Нил“. Той обеща, че САЩ ще разрешат този въпрос много бързо. Кайро приветства думите на Тръмп, но етиопски представители заявиха, че изказването на американския президент носи риск от влошаване на ситуацията. Все още не е постигнато официално споразумение между Египет и Етиопия за изглаждане на разногласията.

Сърбия и Косово

На 27 юни миналата година Тръмп заяви, че е предотвратил избухването на военни действия между Белград и Прищина. „Сърбия и Косово щяха да се скарат. Щеше да е голяма война. Аз им казах: "Ако започнете, няма да има търговия със Съединените щати". Те отговориха: "Добре, може би няма да започнем“, подчерта американският президент.

Двете страни враждуват отдавна. Конфликтът им е наследство от войните на Балканите през 90-те години на миналия век, като напрежението винаги е тлеело под повърхността. „Сърбия и Косово не се бият и не се обстрелват помежду си, така че това не е война, която Тръмп да е приключил“, отбелязва професор МакМилън.

Белият дом обаче припомня дипломатическите усилия на Тръмп през първия му мандат. Двете страни подписаха споразумения за икономическо сътрудничество в Овалния кабинет с президента през 2020 г., но по това време те също не бяха във война.

