Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна съобщи, че разследва високопоставен служител на президентската канцелария, който е и бивш член на управителния съвет на държавната нефтена и газова компания "Нафтогаз".

Прокуратурата провежда разследването по подозрения за незаконно присвояване на средства в областта на зелената енергия.

Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка след корупционния скандал

Антикорупционната прокуратура уточни в социалните мрежи, че предполагаемото престъпление е свързано с предявяване на средства за зелена енергия за съоръжения, намиращи се на територията, окупирана от Русия през 2022 г.

От институцията посочват, че по случая са идентифицирани общо девет заподозрени.

