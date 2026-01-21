Саудитска Арабия и седем държави с мюсюлманско мнозинство, включително посредниците в Газа - Катар и Турция, се съгласиха да се присъединят към „Съвета за мир“, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, съобщи саудитското външно министерство.

В съвместно изявление Риад уточни, че външните министри на Саудитска Арабия, Катар, Турция, Египет, Йордания, Индонезия, Пакистан и Обединените арабски емирства са подкрепили „усилията за мир“ на президента по отношение на конфликта в Газа. Съветът ще бъде председателстван лично от Тръмп.

До десетки световни лидери вече са изпратени покани за участие, като за постоянен членски пост е поискано плащане от 1 милиард долара. В саудитската декларация обаче не се споменава финансовата страна на въпроса, предаде АФП.

Първоначално съветът беше замислен да наблюдава възстановяването на Газа, но уставът му не ограничава ролята му само до региона. Това поражда опасения, че органът се стреми да се съревновава с Организацията на обединените нации, което предизвика гнева на някои съюзници на САЩ, включително Франция, която вече е отказала участие.

Междувременно Израелският премиер Бенямин Нетаняху е приел поканата, но е възразил срещу включването на турския външен министър Хакан Фидан и катарския дипломат Али Ал-Тауади в „Изпълнителния съвет за Газа“, който работи под егидата на органа. Решението идва и на фона на нарастващо напрежение между ОАЕ и Саудитска Арабия, като двете страни се опитват да спечелят благоразположението на администрацията на Тръмп с обещания за инвестиции и бизнес сделки.

Редактор: Ралица Атанасова