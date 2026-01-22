Преговорите със Съединените щати за Гренландия ще бъдат насочени към гарантиране, че Китай и Русия няма да получат военен и икономически достъп до датската арктическа територия. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, предаде АФП.

След разговори с Рюте в Давос президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от заплахите да завземе Гренландия със сила и обяви неясно споразумение, насочено към гарантиране на сигурността на обширния остров.

