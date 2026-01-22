Личният свят на бившия американски президент Джими Картър излиза на показ в Ню Йорк. Картини и вещи на него и съпругата му Розалин са предложени на търг. Колекцията разкрива скромния им начин на живот след напускането на Белия дом.

"Творбите, които имаме тук, са с цени около 4 до 8 хиляди долара. Началната оферта за всички тях започва от 100 долара”, разказва Джулия Джонс, заместник-специалист в департамента "Американски изкуствена" на Christie's.

Сред акцентите на търга са четири картини с маслени бои върху платно, които Картър е нарисувал сам. Според Джонс бившият президент е започнал да рисува като дете и е продължил през целия си живот.





"Това, което виждам от тази колекция е, че Джими и Розалин Картър са били земни хора. Те не са живели разкошен живот след края на мандата му. Върнали са се към корените си, в дома си. Върнали са се към общността, която ги е подкрепяла и която са обичали”, разказва още тя.



Много от сцените в картините на Картър отразяват места, тясно свързани с него, включително църквата в Плейнс, Джорджия. В търга са включени също мебели и декоративни елементи, отново изработени от самия него.

"Може би много хора не знаят, че Джими Картър е бил опитен майстор в изработката на мебели. Той е научил основите от баща си. Докато е бил във флота със съпругата му Розалин не са имали много пари и затова самият той ги е изработвал”, допълва още Джонс.





От аукционната къща заявяват, че цените на предметите умишлено са определени, за да може повече хора да имат възможността да се докоснат до живота на бившия президент и неговата съпруга.



"Всичко в тази колекция е на много прилични цени. Целта ни е да направим предметите възможно най-достъпни за колкото се може повече хора”, посочва специалистът.

Наддаването е в ход и ще приключи на 27 януари, като част от приходите ще бъдат дарени на благотворителната организация основната от семейство Картър.

