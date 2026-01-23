След над тричасови преговори за Украйна между руския президент Владимир Путин и тримата американски пратеници Кремъл съобщи, че украински, американски и руски представители ще се срещнат в Обединените арабски емирства.

„Беше договорено първата среща на тристранна работна група по въпросите на сигурността да се проведе в Абу Даби“, каза пред репортери дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков.

Той заяви и че разговорите между президента Владимир Путин и пратеника на САЩ Стив Уиткоф са били „полезни във всяко отношение“.

Зеленски: Ще има тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ

Руският президент Владимир Путин проведе среща с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъди с тях плановете за прекратяване на войната в Украйна.

Уиткоф и Къшнър бяха придружени от Джон Грюнбаум, наскоро назначен от президента на САЩ Доналд Тръмп на висок пост в неговия Съвет за мира, който е натоварен с прекратяване на международните конфликти.

Путин прие американските пратеници малко преди полунощ в Москва, след като президентът Тръмп заяви, че споразумението е близо, а Уиткоф отбеляза, че преговорният процес е достигнал до последния си въпрос.

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос

От руска страна в преговорите участваха освен съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, също и специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев.

Редактор: Цветина Петкова