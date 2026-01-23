Анкара отдава голямо значение на мира и стабилността на Иран и не одобрява каквато и да е външна намеса. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкиан.

Двамата лидери са обсъдили също двустранните отношения между Турция и Иран, както и ключови регионални въпроси.

Ердоган е казал на Пезешкиан, че следи отблизо последните събития в Иран и е отбелязал, че Анкара никога не е разглеждала положително сценарии за външна намеса, насочени срещу Техеран.

Турският президент също така е заявил, че разрешаването на съществуващите проблеми и предотвратяването на всякаква ескалация на напрежението в региона е и в интерес на Турция. Двамата лидери са разменили мнения за текущата регионална динамика и са потвърдили ангажимента си за поддържане на сътрудничеството.

Редактор: Цветина Петкова