Снимка: Getty Images
Испанската прокуратура се счете за некомпетентна да се произнесе по факти, случили се извън страната
Испанското правосъдие отхвърли жалбата за сексуално насилие срещу певеца Хулио Иглесиас. Прокуратурата се счете за некомпетентна да се произнесе по факти, които са се случили на Бахамите и в Доминиканската република.
"Прокуратурата е прекратила разследването поради липса на юрисдикция на испанските съдилища, по-специално по отношение на територията", се посочва в официален документ, цитиран от АФП.
Хулио Иглесиас: Обвиненията срещу мен за сексуално насилие са абсолютно безпочвени
Припомняме, че две бивши служителки на звездата подадоха жалба в Испания на 5 януари, твърдейки, че са били жертви на сексуално насилие и сексуален тормоз от страна на Иглесиас.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни