Испанското правосъдие отхвърли жалбата за сексуално насилие срещу певеца Хулио Иглесиас. Прокуратурата се счете за некомпетентна да се произнесе по факти, които са се случили на Бахамите и в Доминиканската република.

"Прокуратурата е прекратила разследването поради липса на юрисдикция на испанските съдилища, по-специално по отношение на територията", се посочва в официален документ, цитиран от АФП.

Хулио Иглесиас: Обвиненията срещу мен за сексуално насилие са абсолютно безпочвени

Припомняме, че две бивши служителки на звездата подадоха жалба в Испания на 5 януари, твърдейки, че са били жертви на сексуално насилие и сексуален тормоз от страна на Иглесиас.

Редактор: Дарина Методиева