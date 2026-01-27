Меган Маркъл не се е завръщала в Обединеното кралство от четири години, но през юли може да пътува до там по специален повод.

Това място никога не е било по нейния вкус. Специфичният хумор, хлебчетата с гъста сметана, градинските партита с прекалена официалност, дъждът, който идва без предупреждение – американката Меган Маркъл така и не се почувства у дома си във Великобритания. Престоят ѝ там беше кратък и тя неведнъж е заявявала пред всеки, който е искал да я чуе, че няма намерение да се връща.

Последното ѝ посещение беше през септември 2022 г., по повод смъртта на кралица Елизабет II – историческо, но трагично събитие, преминало с напрежение. Британската преса я обвини, че е симулирала сълзи пред гроба на покойната кралица, а Уилям и Кейт едва са разменили думи с нея, когато заедно поздравиха събралата се пред портите на замъка Уиндзор тълпа.

