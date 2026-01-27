Дърво падна върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Южна Гърция във вторник сутринта. При инцидента е пострадал машинистът на композицията. Той е откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.

Машината пътувала по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор е паднал върху предната част на мотрисата.

Гърция обяви най-висока степен на опасност заради порои и силни ветрове

На мястото били изпратени екипи на противопожарната служба, за да отстранят дървото и да осигурят безопасността на железопътната линия.

Редактор: Ивета Костадинова