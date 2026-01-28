Най-малко един човек загина

Над 800 000 души в северната и централната част на Португалия останаха без електрозахранване в резултат на бурята „Кристин“. Тя повали дървета и електрически стълбове, наруши трафика и причини материални щети на множество жилища.

Вятърът достигна скорост до 150 километра в час и беше придружен от обилни валежи и дори снеговалеж.

Дърво падна върху автомобил в покрайнините на Лисабон, съобщиха службите за спешна помощ. Има информация за поне един загинал.

Властите заявиха, че са регистрирани други около 1 500 инцидента, свързани с неблагоприятните метеорологични условия.

