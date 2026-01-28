Най-малко един човек загина
Над 800 000 души в северната и централната част на Португалия останаха без електрозахранване в резултат на бурята „Кристин“. Тя повали дървета и електрически стълбове, наруши трафика и причини материални щети на множество жилища.
Вятърът достигна скорост до 150 километра в час и беше придружен от обилни валежи и дори снеговалеж.
Дърво падна върху автомобил в покрайнините на Лисабон, съобщиха службите за спешна помощ. Има информация за поне един загинал.
Властите заявиха, че са регистрирани други около 1 500 инцидента, свързани с неблагоприятните метеорологични условия.
Around 1,500 incidents were registered by civil protection between midnight and 8 am today due to the bad weather, a number expected to rise as more situations are not yet accounted for. The Portugal News #Portugal #weather #stormkristin https://t.co/ypv3ZGtD6W— The Portugal News (@theportugalnews) January 28, 2026
