Том Хоман, по-известен като „граничният цар” на президента Доналд Тръмп, заяви, че броят на служителите в имиграционните правоприлагащи органи в Минесота ще бъде намален само след сътрудничество от страна на щатските служители и че той има нулева толерантност към протестиращи, които нападат служителите му или възпрепятстват работата им.

Хоман се обърна към репортери за първи път, откакто президентът го изпрати в Минеаполис, след като федерален служител по имиграционните правоприлагащи органи застреля фатално протестиращ в събота.

„Граничният цар” на Тръмп подчерта необходимостта местните затвори да уведомяват Службата за лицата, които са под тяхна стража и които ICE може да изведе от страната. Той подчерта, че прехвърлянето на имигранти към ICE, докато са все още в затвора, е по-безопасно за служителите и означава, че те не са на улицата. Хоман каза, че това би означавало, че по-малко служители трябва действително да са на улицата, търсейки нелегални имигранти в страната.

Той призна, че операциите в Минесота не са перфектни, но беше категоричен, че администрацията не се отказва от мисията си. Хоман сякаш предложи подновен фокус върху това, което ICE нарича „целенасочени операции“, предназначени да съсредоточат усилията си върху задържането на имигранти, извършили престъпления. Той каза, че ще провеждат „целенасочени стратегически операции за правоприлагане“, като приоритет ще бъдат заплахите за обществената безопасност. Хоман подчерта, че има нулева толерантност към тези, които нападат или възпрепятстват правоприлагането, наричайки протестиращите, които са наводнили улиците на града, „агитатори“.

Хоман не даде конкретен график за това колко дълго ще остане в Минесота. „Оставам, докато проблемът изчезне“, каза той, добавяйки, че се е срещал с избрани длъжностни лица и ръководители на правоприлагащите органи в целия град и щат, търсейки общ език. той увери, че е постигнал известен напредък.

