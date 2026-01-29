Американската служба „Митници и гранична охрана“ (СВР) съобщи, че двама нейни агенти, замесени в смъртоносната стрелба срещу Алекс Прети в Минеаполис, са пуснати в административен отпуск. Инцидентът, при който в събота беше убит 37-годишният мъж, предизвика нова вълна от протести в щата Минесота, обществено възмущение в цялата страна и призиви от законодатели за отстраняване на министъра на вътрешната сигурност на САЩ.

Първи доклад: Двама федерални агенти са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Според предварителен доклад на ведомството, изпратен до Конгреса, двама федерални служители са произвели изстрели по Прети по време на физическа схватка. Според първоначалните официални версии той е извадил оръжие, но тази информация вече се поставя под съмнение.

От CBP заявиха пред "Би Би Си", че агентите са отстранени от служба съгласно стандартния протокол. Федерални служители, участвали в стрелба, остават в административен отпуск до приключване на разследването.

В неделя обаче командирът на CBP Грегъри Бовино заяви, че агентите продължават да работят, макар и временно преместени в друг град.

Междувременно нови видеозаписи, публикувани от News Movement и разпространени от BBC News, показват сблъсък между Прети и федерални служители 11 дни преди смъртта му.

Съобщава се, че агентът на Имиграционната и митническа служба (ICE), който на 7 януари простреля смъртоносно 37-годишната Рене Гуд, също е пуснат в административен отпуск, докато тече разследването.

Тръмп: Кметът на Минеаполис опасно си играе с огъня

Президентът Доналд Тръмп заяви през последните дни, че възнамерява да деескалира напрежението в Минеаполис, където от 1 декември Министерството на вътрешната сигурност провежда операция „Metro Surge“. В същото време обаче държавният глава засили острия тон в спора с кмета на града Джейкъб Фрей. Той написа в социалната мрежа X, че Минеаполис няма да промени статута си на „град убежище“ и ще продължи да ограничава сътрудничеството с федералните имиграционни власти. Градоначалникът посочи, че е заявил на съветника на Тръмп по граничните въпроси Том Хоман, че градът „не прилага и няма да прилага федералните имиграционни закони“. В отговор президентът Тръмп написа в платформата Truth Social, че подобно изявление представлява „много сериозно нарушение на закона“ и предупреди, че кметът „си играе с огъня“.

