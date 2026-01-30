Около три месеца ще бъдат необходими, поне според решението на ВАС, за да се изработят табели и нови талони за паркиране. Това е всичко, което е необходимо, за да могат новите правила за синя и зелена зона да влязат в сила. Другият въпрос обаче е дали изобщо ще влязат. Това заяви в предаването „Пресечна точка” независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова, коментирайки решението на ВАС да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари.

Тя подчерта, че би трябвало вече новите по-скъпи цени за паркиране в столицата да са атакувани от Мая Манолова, която още в четвъртък заяви, че подготвя жалба до съда срещу това решение на Столичния общински съвет.

Григоворва обясни, че в решението на ВАС се посочва, че е "невъзможно това решение да се обжалва, преди то да е влязло в сила". "Това е абсурдно, разбира се, но така или иначе такова е решението на съда. И госпожа Манолова казва: „Не може преди това - сега ще го направим след това“, тоест след 5 януари, от когато трябваше да влезе в сила това решение. Така че, докато Центърът за градска мобилност се подготвя за влизането в сила на новите правила, се надяваме госпожа Манолова да успее този път чрез съда да ги коригира. Това, според мен, наистина не е добро управленско решение", подчерта тя.

И обясни, че с разширяването на зоните на паркиране - не се намалява потокът на автомобили към центарланата част на София. "Единственото, което може да се констатира като пряк резултат, е фактът, че улиците вече не са за преминаване на коли и пешеходци - те са за паркиране. Особено в центъра. Включително от двете страни на улицата. Това по никакъв начин не подобрява средата. Очевидно е, че не подобрява и градския транспорт, не води до изграждане на паркинги. Тоест, това е една много порочна практика", категорична е тя.

Според нея, ако управлението на столицата било фокусирано върху това да има повече приходи, "нямаше в момента да се орязват около 20% от работещите в Дирекция „Общински приходи“. "Структурата на Столична община се промени. Има много тежки съкращения около 50 души от „Общински приходи“ се съкращават или вече са съкратени. Трябва да направим уточнението, че през последната една година има увеличени приходи с около 100 милиона лева от общински приходи. Тоест това е златната кокошка за Столичната община, която гарантира средствата, с които да могат да функционират здравеопазването, изграждането на инфраструктура, но някак си това звено се оказва несъществено", обясни тя.

Тя припомни, че коментарът на кмета Васил Терзиев е, че е имало оптимизация на процесите и дигитализация, вследствие на което може да се намали броят на служителите. "Но това е категорично невярно", категорична е Григорова.

