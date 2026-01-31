Хиляди българи вече притежават жилища в Северна Гърция, а част от тях живеят там целогодишно. Точно този засилен интерес стана повод за остри политически реакции в южната ни съседка.

Лидерът на крайнодясната националистическа партия „Гръцко решение“ Кириакос Велопулос определи покупката на имоти от българи и турци като „колонизиране“ и заплаха за националната сигурност. От парламентарната трибуна той заяви, че макар да са православни християни, това не оправдава, по думите му, „антинационално поведение“. Изказванията му предизвикаха сериозен отзвук сред българската общност в Гърция.

Активисти и представители на бизнеса обаче отричат да има реално напрежение на местно ниво. Според българи, живеещи в страната, подобни думи са част от националистическа реторика, позната и в други държави, и не отразяват ежедневните отношения. Те подчертават, че към чужденците няма лошо отношение и че подобни изказвания не променят реалността извън парламента.

Междувременно гръцкият вестник Kathimerini описва районите с масово присъствие на български собственици като „българската ривиера“. Според брокери интересът започва да расте още преди ковид пандемията. На терен напрежение няма, но се усеща пазарен натиск – най-вече заради повишаването на цените и засилената конкуренция в популярните крайбрежни зони.

Все повече магазини, ресторанти и таверни се ориентират към българските клиенти – менюта и персонал на български вече не са рядкост. Това според местния бизнес не създава конфликти, а стимулира икономиката.

Българите често купуват имоти на едно и също място, което понякога поражда недоволство и спекулации, но реалният ефект върху районите е основно икономически – леко оскъпяване на имотите. Данните го потвърждават: цените, които преди години са били около 1000 евро на квадратен метър, днес при новото строителство започват от 2500 евро, в зависимост от локацията.

Според информация на НАП броят на българите с имоти в Гърция е нараснал рязко през последните години – от 772 души през 2020 г. до 3228 през 2024 г., като за 2025 г. все още няма окончателни данни, но тенденцията продължава. Брокерите отчитат ръст от около 50% при българските клиенти.

Най-често търсенето е мотивирано от спокойствие, сигурна инвестиция и близост до морето. Много от купувачите придобиват стари къщи, реновират ги и ги отдават под наем, което носи ползи за местния бизнес – от таверните до малките магазини и пекарни.

Напрежението ескалира и след като Велопулос обвини митрополита на Александруполис, че е продавал църковни имоти на българи и турци. От Митрополията отговориха, че става дума за два имота, продадени преди години на православни християни – граждани на Европейския съюз, и определиха обвиненията като опит за разделение.

На въпросите дали Северна Гърция е обект на „колонизация“, местните представители са категорични – подобни твърдения не се подкрепят от никакви реални събития.

