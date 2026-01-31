Организацията на Обединените нации е изправена пред „неизбежен финансов колапс“. Предупреждението дойде от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Проблемът е, че държавите членки не плащат уговорените суми. Това е най-острото предупреждение на Гутериш до момента.

Основен донор на ООН са Съединените щати. Те намалиха доброволното финансиране на агенциите в Организацията и отказаха да правят задължителни плащания в редовния и мироопазващия бюджет. Съгласно правилата на ООН, вноските зависят от размера на икономиката на всяка държава членка. Съединените щати дават 22% от основния бюджет, следвани от Китай с 20%. Гутериш не посочи в писмото си за коя държава говори.

„Генералният секретар многократно е изяснявал проблема, както с неплащането на членски вноски от държавите членки, така и факта, че ООН е принудена да възстановява на държавите парите от бюджета, които не са похарчени. Тези два фактора ни насочиха в неправилната посока. Връщането на близо 300 милиона долара непохарчени пари ще предизвика криза на ликвидността за нашия бюджет тази година. Изправни сме пред криза“, заяви говорителят на ООН Фархан Хак.

Редактор: Дарина Методиева