Снимка: БТА
-
Важен пленум на БСП: Левицата се събира преди предсрочния вот
-
Борисов: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО
-
Румен Радев: Партия ще правя след изборите
-
Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна
-
Емануил Йорданов: Крайно некоректно е назначаването на Серафимов за зам. главен секретар на МВР дни преди изборите
-
Борисов на среща с Вебер: България отбеляза сериозен икономически напредък
САЩ намалиха доброволното финансиране на агенциите в Организацията
Организацията на Обединените нации е изправена пред „неизбежен финансов колапс“. Предупреждението дойде от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Проблемът е, че държавите членки не плащат уговорените суми. Това е най-острото предупреждение на Гутериш до момента.
Гутериш: Време е жена да оглави ООН
Основен донор на ООН са Съединените щати. Те намалиха доброволното финансиране на агенциите в Организацията и отказаха да правят задължителни плащания в редовния и мироопазващия бюджет. Съгласно правилата на ООН, вноските зависят от размера на икономиката на всяка държава членка. Съединените щати дават 22% от основния бюджет, следвани от Китай с 20%. Гутериш не посочи в писмото си за коя държава говори.
„Генералният секретар многократно е изяснявал проблема, както с неплащането на членски вноски от държавите членки, така и факта, че ООН е принудена да възстановява на държавите парите от бюджета, които не са похарчени. Тези два фактора ни насочиха в неправилната посока. Връщането на близо 300 милиона долара непохарчени пари ще предизвика криза на ликвидността за нашия бюджет тази година. Изправни сме пред криза“, заяви говорителят на ООН Фархан Хак.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни