Европейски служби за сигурност съобщават, че два руски космически апарата — Luch-1 и Luch-2 — са извършили прихващане на комуникациите на поне дузина ключови европейски сателити. Според официални източници тези действия могат да компрометират чувствителна информация, както и потенциално да позволят на Москва да манипулира орбитите на сателитите или дори да ги унищожи, съобщи Financial Times.

Руският интерес към европейските сателити се засилва през последните три години, в период на напрежение между Кремъл и западните държави след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Военни и граждански космически органи следят внимателно действията на Luch-1 и Luch-2, които многократно са извършвали подозрителни маневри в орбита, включително опасни приближения до геостационарни сателити, обслужващи Европа, Великобритания, части от Африка и Близкия Изток.

Според данни от орбитални наблюдения и телескопи от Земята, Luch-1 и Luch-2 са се задържали близо до европейските сателити за седмици, като от старта на Luch-2 през 2023 г. той се е приближил до 17 такива сателита. „Тези сателити вероятно се занимават с разузнаване на сигнали“, заяви генерал-майор Михаел Траут, ръководител на немското военно космическо командване.

Европейските служби изразяват тревога, че голяма част от чувствителната информация, включително командни данни за сателитите, не е криптирана, тъй като много апарати са изстреляни преди години без модерни компютри или системи за защита. Това ги прави уязвими на бъдещи манипулации или дори унищожение, след като враждебни сили запишат командните данни.

Маневрите на Luch съвпадат с нарастващата руска „хибридна война“ в Европа, включително саботаж на подводни интернет и енергийни кабели. Според западни анализатори Русия вече разработва възможности за разширяване на подобни действия в Космоса. Докато Китай и САЩ имат сходни технологии, Русия се счита за по-агресивна в използването на космически апарати за следене на сателити.

„Сателитните мрежи са ахилесова пета на съвременните общества. Който ги атакува, може да парализира цели нации“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус през септември миналата година.

Сателитите, засягани от Luch, обслужват главно цивилни цели като телевизионни мрежи, но пренасят и чувствителни държавни и военни комуникации. Макар че Luch-1 и Luch-2 вероятно нямат собствена способност да блокират или унищожат сателити, те предоставят на Русия ценни данни за потенциални слабости и уязвимости, както в орбита, така и от земята.

Анализатори предупреждават, че с прихванатите командни връзки Русия би могла да изпраща фалшиви команди към сателитите, да променя орбитите им или дори да ги събори на Земята. Освен това наблюдението на други сателити разкрива местоположението на наземни станции, което може да подпомогне бъдещи саботажни или хакерски атаки.

Специалисти, проследяващи движението на Luch с помощта на AI и наземни сензори, потвърждават, че апаратите „паркират“ близо до геостационарни сателити месеци наред. В момента Luch-2 се намира близо до Intelsat 39, обслужващ Европа и Африка.

Новите руски сателити Cosmos 2589 и Cosmos 2590, изстреляни миналата година, показват сходни способности за маневриране и вероятно ще увеличат разузнавателните операции на Русия в Космоса. В същото време се предполага Luch-1 може би вече не функционира след наблюдавана на 30 януари частична фрагментация, вероятно свързана с повреда на задвижването.

