Тя е работила под прикритие в Чечения, разкривала е руски шпиони в Европа. Често ѝ се налага да не използва едни и същи маршрути за придвижване. За нея не е препоръчително да се връща в Москва, където години наред е била кореспондент. В „Историите на Мария Йотова“ разследващият журналист Мария Георгиева рзказва как се разкриват шпиони в Европа?

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова я определя като „провокатор” и „агент на Швеция”. Поводът е разследването Putin’s Shadow War, в което журналистически екип разкрива руски шпионаж в скандинавските държави. „Това беше насочено конкретно към мен, защото съм работила в Русия и се познаваме”, казва Йотова.

Кариерата ѝ минава през едно от най-авторитетните шведски издания – Svenska Dagbladet, а след това и през международни медии като "Гардиън", "Ройтерс" и "Телеграф". Постепенно репортерската работа преминава в разследваща. „За да разбереш какво наистина се случва в Русия, трябва да си там. Отвън почти нищо не се вижда”, споделя тя.

Според Мария Йотова журналистиката в Русия не се прави в столицата. Тя започва в провинцията – малките градове и отдалечените региони, включително в райони близо до Китай, където местните сделки и зависимости са по-видими.

По време на избори журналистката многократно пътува до Южна Русия и Дагестан. По думите ѝ там резултатите са предварително „режисирани”. „Местните власти решават колко процента ще получи партията на Путин. Всичко е театър”, казва тя.

До 2022 г. движението и работата в Русия са относително свободни. След началото на войната в Украйна ситуацията се променя рязко. „Вече не може да се пише за войната. Всичко става много по-сложно и опасно”, разказва журналистката.

Едно от най-рисковите ѝ разследвания е свързано с Чечения. Заедно със Шведската национална телевизия и разследващия екип на Bellingcat тя работи по филма „Руските убийци”. Разследването проследява нападение срещу чеченски блогър, живеещ в Швеция,известен като критик на Рамзан Кадиров. Нападателите са изпратени от Чечения, а оръжието за атаката е чук.

Журналистката пътува до Чечения, за да проследи руските следи и да установи кой стои зад нападението. Работата изисква прикритие и легенда. „Получихме ясен знак, че ни наблюдават и че е време да напуснем региона”, разказва тя.

Тя си спомня и срещите си с Алексей Навални през 2016 година, по времето, когато опозицията в Русия все още съществува публично. Заедно ходят на протести, пътуват до Киров и водят дълги разговори за философия и политика. Навални е убеден, че анексията на Крим е само първа стъпка към по-мащабен конфликт и че Западът подценява случващото се.

„Това беше период, в който имаше опозиция, дебат и надежда. Днес почти нищо от това не е останало”, казва тя.

