Президентът Илияна Йотова прие за разговори на "Дондуков" 2 представители на "БСП-Обединена левица". Срещата е част от втората фаза на консултациите за избора на служебен министър-председател - с парламентарно представените партии. В президентството пристигнаха председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев и зам.-председателите Кирил Добрев и Мая Димитрова.

„Благодаря, че се отзовахте на поканата за консултациите и показвате отговорно отношение като парламентаристи на фона на предстоящите парламентарни избори и тежките решения, които предстоят в държавата. Смятам, че целта ни е обща. Тя беше ясно заявена от стотици хиляди граждани по време на протестите - не само по отношение на справедливата работа на институциите и борбата с корупцията, но и като първо и основно условие: провеждането на честни, прозрачни и много добре организирани избори. Само така можем да върнем доверието на хората в изборния процес, а оттам и доверието в институциите", заяви президентът Йотова.

Тя подчерта изключителната важност на консултациите и изтъкна, че до този момент те са "много резултатни и съдържателни". "Искам да чуя мнението Ви за това какво трябва да се направи в следващите месеци. Преценката ми, както и на моя екип, е, че трябва да се спре ценовият шок, да се набележат най-спешните и реалистични мерки за най-уязвимите и най-бедните хора - нещо, което напълно приляга и на вас като лява партия. Трябва да видим и какво ще правим с проектите и финансирането на общините, които не могат да чакат повече, както и как ще изпълняваме нашите европейски и външнополитически ангажименти", подчерта държанвият глава.

Йотова изтъкна, че всичко това се случва на фона на буквална липса на бюджет - или поне на адекватна финансова рамка. "В момента работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, а бюджетът за 2025 година, независимо от добрите или лошите си страни, все пак не е бюджет на държава, която вече е в еврозоната", заяви тя.

Драгомир Стойнев изрази мнение, че "цялата държава разбира в каква тежка и абустрда ситуация сте поставена". "Според мен и самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел. Може би остана само ПП–ДБ, които бяха и най-големите „радетели“ на тези промени. Вие нямате свободен избор и сте огранчиена от определена бройка хора, от които може да избирате за служебен премиер. Смятам, че Народното събрание също трябва да понесе своята отговорност. Казвам го, защото не трябва да се прехвърля отговорността към президентската институция или, още по-лично, към Вас", заяви той.

По думите му задачата на президента в момента е затруднена и заради липсата на бюджет. "Хората си търсят своето. Започва социално напрежение, а ние като социално отговорна партия усещаме недоволството у хората. За тях е важно ангажиментите да се изпълняват, но за съжаление виждам, че предстоят многотрудни времена. Всички политически сили и парламентът, както казахте, сме длъжни да поемем отговорност и да помогнем на служебния кабинет в неговата дейност", изтъкна той.

В 10 часа прие за консултации представители на "ДПС-Ново начало". Предстоят и разговори и с "Има такъв народ". Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.

Редактор: Станимира Шикова