Водач на лек автомобил блъсна пешеходец на столичния булевард "Тодор Каблешков". Инцидентът е станал около 9:40 ч. на оживения булевард в квартал "Манастирски ливади", близо до обект на една от големите вериги магазини за хранителни стоки.
Движението в района е затруднено, предаде DarikNews.
Припомняме, че на същото място в средата на октомври миналата година пешеходец, пресичащ на червен светофар, беше блъснат смъртоностно от лек автомобил.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
