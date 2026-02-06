Канада и Франция планират да открият консулски служби в столицата на Гренландия, за да демонстрират подкрепа за съюзника си в НАТО Дания на фона на американските усилия за установяване на контрол над полуавтономния датски остров, предаде "Асошиейтед прес".

Канадският министър на външните работи Анита Ананд ще пристигне в Нуук, за да открие консулство, което, според представители на властите, би могло да помогне за укрепване на сътрудничеството по въпроси като климатичните промени и правата на коренното население. Тя ще бъде придружена от генерал-губернатора по въпросите на коренното население на Канада Мери Саймън.

Еманюел Макрон се срещна с премиерите на Дания и Гренландия

Френското министерство на външните работи от своя страна обяви, че Жан-Ноел Поарие ще встъпи в длъжност като генерален консул, като по този начин Франция ще стане първата страна от ЕС със свое генерално консулство в Гренландия. На Поарие ще бъде поставена задачата да работи за задълбочаване на вече съществуващите проекти за сътрудничество с Гренландия в културната, научната и икономическата сфера, като в същото време да укрепва политическите връзки с местните власти, заяви френското ведомство.

Канада обеща да открие консулска служба в Гренландия през 2024 г., преди Тръмп да започне да говори за установяване на американски контрол над острова, посочва АП. Френската страна казва, че решението за откриване на нейната консулска служба е било взето по време на посещението на президента Еманюел Макрон в Гренландия през юни.

„Тръмп изплаши Гренландия“: Скок на продажбите на оръжия, генератори и оборудване за оцеляване на острова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналия месец обяви, че ще наложи нови мита на Дания и седем други европейски страни, които се противопоставят на желанието му да поеме контрола над острова, припомня АП. Той обаче внезапно се отказа от тази своя заплаха, след като обяви, че е била договорена рамка за сделка за достъп до богатия на полезни изкопаеми остров с посредничеството на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Почти никакви подробности обаче не бяха оповестени за това споразумение.

Дания: Суверенитетът на Гренландия не подлежи на преговори

Междувременно миналата седмица започнаха технически преговори между САЩ, Дания и Гренландия за изработване на сделка за сигурността в Арктика. Дания и Гренландия се съгласиха да участват в тази работна група по време на посещението в Гренландия на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, преди Тръмп да отправи заплахите си за налагане на мита.

Редактор: Ивета Костадинова