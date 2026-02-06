Руски дрон се разби рано тази сутрин, 6 февруари, в приют за животни в Южна Украйна, при което загинаха най-малко 10 кучета, а много други бяха ранени, съобщи персоналът на приюта, цитиран от АФП.

Доброволци на мястото описаха сцени на шок и отчаяние. Някои от тях разчистваха отломките със сълзи в очите, други се прегръщаха, докато един от доброволците изнасяше мъртво куче в количка. „Кучетата бяха разкъсани от шрапнели, части от телата им бяха залепнали по оградата. Познавах ги всички“, разказа 18-годишната доброволка Алина Фобер.

Атаката е станала около 9:00 часа сутринта, каза служителката Ирина. „Чухме ужасен бръмчащ звук, последван от експлозия. Всички кучета, които бяха навън в този момент, бяха мъртви“, допълни тя, описвайки разрушени огради, дим и огън на мястото.

Приютът „Дай ми лапата си, приятелю“, разположен в град Запорожие на около 30 километра от фронтовата линия, повече от десет години се грижи за спасени животни. По данни на спасителни организации войната в Украйна, освен тежките хуманитарни последици, причинява и сериозни страдания на животни – през октомври руска атака в Харковска област уби около 13 000 прасета, а месец по-рано удар близо до Киев доведе до смъртта на седем коня.

Редактор: Ралица Атанасова