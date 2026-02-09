Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Властите в Одеса съобщават за една жертва
Най-малко трима души са загинали в нощта срещу понеделник при руски въздушни удари в Украйна. Атака с дронове срещу жилищни райони в Харковска област е взела две жертви – жена и 10-годишно дете, съобщи Службата за извънредни ситуации на Украйна.
Руска атака срещу Запорожка област уби двама души
Властите в Одеса съобщават за един загинал. Нападението е причинило пожар на покрива на жилищен блок и в общинска сграда. Има щети по газопровод и леки автомобили.Редактор: Дарина Методиева
