Показанията на униформения са дадени пред ФБР
Американският президент Доналд Тръмп казал на полицията във Флорида, че всички знаят какво прави сексуалният престъпник Джефри Епстийн. Това може да бъде прочетено в новите документи по делото, които бяха публикувани.
За думите на Тръмп свидетелства бившият началник на полицията в Палм Бийч. Това е градът, в който е имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“. Джефри Епстийн купил луксозен имот на около 2 км от дома на Тръмп.
Делото „Епстийн“: Конгресът на САЩ разпитва осъдена на 20 години затвор за трафик на момичета
В показанията си пред ФБР полицейският началник заявява, че Тръмп му казал: „Слава Богу, че го спирате, всички знаеха, че прави това“. Подобно изказване противоречи на многократните заявления на Тръмп, че не е имал представа за престъпленията на Епстийн.Редактор: Цветина Петкова
