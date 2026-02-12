Органите на реда извършиха обиск в помещения на Европейската комисия в Брюксел. Разследва се сделка с недвижими имоти от 2024 г., сключена с белгийската държава, предаде АФП.

Говорител на изпълнителния орган на ЕС заяви, че ЕК е наясно с текущо разследване относно продажбата на 23 сгради на Комисията и е „уверена, че процесът е проведен в съответствие с правилата“. Оценена на 900 милиона евро, продажбата беше осъществена в момент, когато Комисията предприемаше намаляване на офис площите си с една четвърт, тъй като повече служители работят от разстояние след пандемията от COVID-19.

Претърсванията бяха извършени в помещения на ЕК рано в четвъртък, съобщи източник, близък до разследването. Европейската прокуратура потвърди единствено, че „извършва действия по събиране на доказателства в рамките на текущо разследване“, свързано с ЕК. Комисията заяви, че е „ангажирана с прозрачност и отчетност и ще сътрудничи изцяло с EPPO и компетентните белгийски органи по този въпрос“.

Въпросните имоти са били придобити от белгийски суверенен инвестиционен фонд, който е планирал да ги реновира, така че да станат по-устойчиви, и да ги върне на пазара като бизнес и жилищни обекти. Брюксел има за цел да трансформира Европейския квартал, където се намират повечето институции на ЕС, така че той да стане по-приветлив за хората. За Комисията продажбата е била част от стремежа да заема по-малко на брой сгради, които са по-енергийно ефективни, тъй като нуждата ѝ от офис площи е намаляла след пандемията.

Редактор: Дарина Методиева