Преговорите между Русия, Украйна и САЩ, както и паралелните разговори между Вашингтон и Техеран, бяха във фокуса на коментарите на международния анализатор Огнян Дъскарев и журналистите Петър Пунчев и Георги Милков от "24 часа" в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

► Ключът към руско-украинския диалог

Според Дъскарев за Доналд Тръмп предстоят изключително важни междинни избори, което обяснява стремежа му до юни да постигне напредък по основните външнополитически теми. По думите му обаче е малко вероятно да бъде постигнато бързо решение за войната в Украйна.

Киев и Москва с нов кръг преговори в Женева

„Основният въпрос в преговорите Русия–Украйна–САЩ са териториите. Русия продължава да настоява 15–20% от Донецка област да ѝ бъдат предадени без бой, което очевидно е неприемливо за Украйна“, коментира международният анализатор. Той допълни, че само през януари руските сили са превзели около 200 кв. км територия.

Георги Милков също изрази съмнение дали може да се очаква реален пробив по руско-украинския въпрос в близко време.

► Преговорите в Женева

Петър Пунчев обърна внимание на избора на Женева за място на разговорите. По думите му това не е случаен избор. „Швейцария не приема случайни преговори. Изборът на Женева е символичен и показва сериозността на намеренията“, каза той. Журналистът обаче предупреди, че не бива да се очакват съществени промени или примирие в близките седмици и месеци. „По-скоро започва един дълъг и по-истински процес на преговори“, смята той.

► САЩ и Иран – преговори без доверие

По отношение на разговорите между САЩ и Иран Милков отбеляза, че не се очаква незабавна развръзка. „И двете страни искат сделка, но имат различни разбирания за нея, а помежду им няма никакво доверие“, посочи журналистът от "24 часа".

Според него ядрената програма на Иран ще бъде в основата на търсенето на решение. Милков подчерта, че нито Тръмп е готов за война, нито иранската страна желае военен конфликт.

САЩ и Иран с втори кръг непреки преговори в Женева

► Факторът „междинни избори“ в САЩ

Петър Пунчев коментира и вътрешнополитическия натиск в САЩ. „Междинните избори са съдбовно важни за Тръмп. Затова той ще иска незабавни резултати както по линията Украйна–Русия, така и по оста САЩ–Иран“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева