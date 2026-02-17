Как се живее при средни зимни температури от -30 градуса и земя, скована от дебел слой сняг? Това е реалността за жителите на Якутск – най-студения град в света. В него живеят над 300 000 души.

Живакът в термометрите в Якутск често пада и до -45 и -50 градуса . Макар в по-голямата част от света това да се определя като екстремно време, за жителите на Якутск не е нищо необичайно.

За да излезете, е нужно да облечете няколко слоя дрехи, да носите храна и да сте в постоянно движение. „Термобельото е първият и най-важен слой. Върху него обличам дрехите си. Нося шал, за да ми е топло на врата. Слагам и шапка. Нося и гащеризон”, обяснява Анастасия Груздева

Оцеляването при такива температури изисква адаптация на всяко ниво. Хората планират ежедневието си прецизно, а градът функционира като една добре смазана машина. Отоплителните системи работят непрекъснато, а сградите са построени върху пилоти или кокили, забити дълбоко в замръзналата почва. Това позволява на студения въздух да циркулира под конструкциите и да поддържа земята твърда.

„В Якутск животът не може просто да спре, защото зимата преобладава. Всичко е изградено така, че градът да продължава да функционира. Детските градини остават отворени дори и да е -70 градуса”, обяснява Анастасия.

Същото правило важи и за инфраструктурата на града. При такива условия предотвратяването на щети е много по-лесно от поправянето им.

„В Москва, когато вали сняг и температурата падне до -15 градуса, хората замръзват. Наскоро тук падна до -52. Ето това наричам истински студ”, казва Антон Березовски.

През зимата изпаренията от автомобилите и димът от комините се смесват с ледения въздух и градът често потъва в гъста мъгла.

„Кой би вършил работата, ако всички останат у дома? Разбира се, че ще настъпи хаос. Всички служби работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата”, обяснява Антон.

Въпреки суровия климат Якутск е развиващ се регионален център. Градът се намира в сърцето на руската република Саха – един от най-богатите региони в света на диаманти, злато и други минерали, и е домакин на най-големия в света институт, който изследва т.нар. „вечна замръзналост“.

