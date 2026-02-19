Предстоящата международна конференция трябва да даде отговори на въпроси, по които засега липсва яснота. Това заяви в „Денят на живо” бившият консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев в анализ на новата конструкция на Съвета за мир и отражението му върху глобалната политика.

Вълчев направи разграничение между Съвета за мир в Газа, създаден с резолюция на ООН, и този, представен през януари в Давос от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По думите му 20-точковият план на Тръмп за мир в Газа е бил приет с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, след което е създаден Съвет за мир в Газа. Европейският съюз е подкрепил резолюцията. В началото на новата година обаче в наименованието отпада уточнението „за Газа“. На 22 януари в Давос президентът представя по-широка концепция - Съвет за мир, който ще се занимава с всички възможни конфликти по света.

„Единият е орган на ООН, а другият е организация“, подчерта Вълчев. Според него уставът на новата структура по-скоро наподобява корпоративен модел.

Тръмп: Членовете на Съвета за мир са поели ангажимент да дадат 5 млрд. долара за Газа

Бившият консул очерта няколко съществени въпроса, които предстои да намерят отговор:

♦ Дали мироопазващите или „мироналагащите” сили ще бъдат „сините каски“ на ООН, или ще се формират от държавите членки на организацията?

♦ Кой ще осигурява финансирането – системата на ООН или самите участници?

♦ Каква ще бъде официалната реакция на ООН, която засега „дипломатично мълчи“ по темата?

По думите му скоро ще стане ясно дали българският парламент ще ратифицира членството на страната в новата структура. „Тогава ще разберем към кой вектор се насочваме“, посочи той.

Вълчев обърна внимание и на напрежението между САЩ и Иран, което, според него, ще има пряко отражение върху частичните избори в Съединените щати през есента.

От една страна философията MAGA предполага концентрация върху националната сигурност, което ще усили натиска върху президента от страна на републиканците. От друга - евентуален неуспех в справянето с кризата може да отслаби глобалното влияние на САЩ. „Президентът Тръмп е в много интересно състояние“, коментира Вълчев и допълни, че военен сблъсък между Израел и Иран е само въпрос на време.

В анализа си дипломатът засегна и темата за досиетата „Епстийн“. Според него около тях продължават да съществуват много неизяснени въпроси, а публикуваните документи не дават пълна картина за случилото се.

