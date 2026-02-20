Мартениците са типично българска традиция, която няма аналог по света. В рубриката „Живей красиво“ показваме 5 лесни техники, с които можете да направите мартеничка, която да подарите на своите близки и приятели. За изработването им са необходими само червена и бяла прежда, ножица и малко търпение.

► Класическа усукана гривна

Това е най-лесният и познат вариант. Отрежете две еднакви дължини от бялата и червената прежда. Около 40-50 см са достатъчни за гривна. Съберете ги и завържете възел в единия край. Хванете двата края и започнете да усуквате в една посока, например - надясно. Усуквайте, докато нишките започнат сами да се навиват една около друга. Прегънете на две - те ще се усучат естествено. Завържете възел в края.

Получава се елегантна, минималистична мартеница. По желание може да добавите малко мънисто в средата.

► Плитка от три части

Отрежете три бели и три червени нишки с еднаква дължина. Подредете ги, редувайки цветовете. Завържете ги с възел в горния край. Разделете ги на три равни части. Започнете да сплитате - лявата част върху средната, после дясната върху средната. Продължете до желаната дължина и завържете в края.

Тази техника прави мартеницата по-плътна и ефектна. Подходяща е за по-широка гривна.

► Мини пискюл

Вземете малко парче картон с около 5 см ширина. Навийте около него бяла и червена прежда заедно - около 20-25 навивания. Промушете нишка под горната част и я завържете стегнато. Разрежете долната част. Под горния възел завържете още една нишка, за да оформите „главичка“.

Получава се мини пискюл, който можете да закачите на дреха, чанта или да комбинирате с гривна.

► Спираловидна мартеница

Изберете една по-дебела нишка - например бяла и една по-тънка червена. Завържете ги в горния край. Започнете да усуквате червената нишка около бялата по цялата дължина, оформяйки спирала. Когато стигнете до края, фиксирайте с възел.

Получава се чиста, графична линия със спираловиден ефект – лесна техника с модерен резултат.

► Гривна с последователни възли

Отрежете две парчета прежда - една бяла и една червена с дължина около 40-50 см. Съберете ги и завържете възел в единия край. Започнете да правите обикновени възли с двете нишки заедно - един след друг, стегнато и равномерно. Продължавайте, докато получите желаната дължина. В края завържете финален възел и отрежете излишното.

Получава се релефна, текстурирана гривна с изчистено излъчване.