Поредна масирана руска атака с дронове срещу Одеса, през изминалата нощ.

Най-малко двама души са пострадали, съобщават местните власти. Щети са нанесени на обекти от гражданската и енергийната инфраструктура. Пожар и разрушения има в няколко частни къщи и в жилищен блок, опожарени са и няколко автомобила. На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Докато евакуират цивилни: Руски дрон уби двама полицаи край Купянск

Редактор: Ралица Атанасова