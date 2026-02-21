Снимка: ЕПА/БГНЕС
На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната руска инвазия в Украйна
Поредна масирана руска атака с дронове срещу Одеса, през изминалата нощ.
Най-малко двама души са пострадали, съобщават местните власти. Щети са нанесени на обекти от гражданската и енергийната инфраструктура. Пожар и разрушения има в няколко частни къщи и в жилищен блок, опожарени са и няколко автомобила. На 24 февруари се навършват четири години от пълномащабната руска инвазия в Украйна.
Докато евакуират цивилни: Руски дрон уби двама полицаи край КупянскРедактор: Ралица Атанасова
