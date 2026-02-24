Протест пред съдебната палата в Пловдив. Днес там се гледа делото след катастрофата на Околовръстното шосе в града, при която загинаха трима души от едно семейство – жена на 43 г., мъж на 41 г. и дете на 14 г.

Трагичният инцидент стана на 24 ноември миналата година. При удара между тир и лека кола от семейството оцеля единствено по-малкото им дете на 7 г.

Още днес по обед се очаква Окръжният съд да произнесе своята присъда. 24-годишният Джунейт Дюлгеров вероятно ще получи с една трета по-ниска присъда, тъй като изцяло призна вината си и поиска делото срещу него да се гледа по съкратената процедура. В съда заяви, че съжалява за случилото се.

Преди заседанието роднини, близки и приятели на загиналото семейство се събраха пред съда и поискаха за шофьора максималното наказание – 20 години затвор. По данни на разследващите той е карал с превишена скорост – с 30 км/ч над ограничението от 60 км/ч.

Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив

За единственото дете, което оцеля, се грижи баба му. „Ходим на физиотерапия. Засега е добре. Ходи на училище, при децата. Но травмата е много дълбока в душата ѝ. През нощта плаче за майка си, за баща си и за сестричката си. Непрекъснато говори за тях”, разказа бабата.

„Каквато и присъда да даде съдът в този случай, тя ще е нищо в сравнение с тежестта на това, което се е случило”, коментира Таня Пушкова, сестра на загиналия мъж.

Изключително много съжалява за случилото се и самият той трудно преживява това тежко произшествие. Казва, че моментът на удара е последният му спомен. Няма обяснение за случилото се – всичко е станало за съвсем кратко време”, заяви адвокатът на Дюлгеров Васил Василев.

„Минималното наказание е 15 години лишаване от свобода, максималното – 20. В хода на досъдебното производство са събрани данни, че вниманието на водача е било отклонено – вероятно е търсил предмет, може би телефон”, заяви прокурорът по делото Владимир Вълев.

Протестиращите поискаха и обезопасяване на Околовръстното шосе на Пловдив. Трагичният инцидент стана на участъка, който шофьорите наричат „улея на смъртта“ заради опасните мантинели и стесняването на платното. След инцидента протестиращи граждани поискаха премахване на мантинелите и разширяване на пътя. Засега държавата е предприела единствено обследване на трасето.