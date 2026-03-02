Снимка: iStock
Електроенергийти дружества имаха за задача да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители
Днес изтича тридневният срок, в който трите големи електроенергийти дружества имаха за задача да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители. В това число те трябва да представят информация пред правителството за броя на получените жалби, кои от тях са признати за основателни, колко са удовлетворени и по какъв начин. Освен това ще бъдат изискани данни за сключените типови договори и общите условия за енергоснабдяване, както и детайли за характера на постъпилите оплаквания.
След хилядите жалби - проверки: Кабинетът заплашва със санкции и строг контрол върху ЕРП-тата
Междувременно се очакват и резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите, която беше сезирана от служебния министър на икономиката и индустрията.Редактор: Ина Григорова
