"От името на САЩ поздравявам народа на България по случай вашия национален празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България". Това гласи поздравително послание, публикувано на сайта на американския Държавен департамент по повод 3 март.

България празнува 148 години свобода

"Като доверени съюзници - САЩ и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната укрепва способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор засилва енергийната сигурност в Черноморския регион и насърчава нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет и за двете държави. Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си и през следващите години в изпълнение на споделените ни цели", пише в поздравителното писмо от ведомството, оглавявано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

