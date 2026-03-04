Снимка: iStock
-
Ще се намеси ли Европа в конфликта в Близкия изток
-
Карабоев: Има 4 сценария на кризата в Близкия изток, Тръмп ще се оттегли в обозримо бъдеще
-
Българи, блокирани в Близкия изток: Неизвестността ни притеснява, от дни сме със събрани куфари
-
Нови удари по Иран, сенатори в САЩ с остри критики към Тръмп
-
Израел удари сградата, в която избираха наследник на аятолаха на Иран (ВИДЕО)
-
В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток
Те ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай
Очаква се да започнат евакуационните полети на българи, блокирани в Близкия изток заради военния конфликт там. Самолетите ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай.
По думите на външния министър Надежда Нейнски първият полет ще бъде от Оман, откъдето ще бъдат транспортирани около 300 души. Изготвят се подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално може да бъдат евакуирани.
В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток
Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет. Сънародниците ни на място ще получат информация от консулските служби.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни