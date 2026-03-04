Очаква се да започнат евакуационните полети на българи, блокирани в Близкия изток заради военния конфликт там. Самолетите ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай.

По думите на външния министър Надежда Нейнски първият полет ще бъде от Оман, откъдето ще бъдат транспортирани около 300 души. Изготвят се подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално може да бъдат евакуирани.

В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток

Решенията за това какъв тип самолет да бъде изпратен и до коя дестинация зависят от предоставените въздушни слотове и разрешения за полет. Сънародниците ни на място ще получат информация от консулските служби.

Редактор: Ивета Костадинова