Снимка: iStock
Самолетът е излетял в 20:53 ч. местно време
Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер. Самолетът е излетял в 20:53 ч. местно време, т.е. 18:53 ч. българско време.
Засега от Fly Dubai не са обявили официално възобновяване на редовните си полети до София. Част от хората, които трябваше да бъдат евакуирани с GullivAir, имат билети именно за този полет.
Кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток
