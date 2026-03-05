Девет души бяха ранени при масово сбиване снощи пред ислямски център във Виена, съобщава австрийското радио и телевизия, цитирано от БТА. Около 70 души са участвали в боя, който избухнал след възпоменателна церемония за убития духовен водач на Иран Али Хаменей. На събитието присъствали няколкостотин души.

Същевременно от другата страна на улицата се провеждала разрешена демонстрация на противници на режима. Полицията се е опитала да предотврати сблъсъците между двете групи и първоначално успяла да разпръсне участниците.

„Около 21:30 ч. полицейската операция беше прекратена. По това време на място се намираха само няколко участници в демонстрацията“, обясни говорителят на полицията Маркус Дитрих.

Минути по-късно десетки участници и от двете страни се върнали пред сградата, където избухнал масов бой с тояги и пръти. Полицаи от районното управление и специалното подразделение ВЕГА успели да овладеят ситуацията. Според Дитрих заподозрените провокатори са избягали.

В сблъсъка са участвали предимно мъже от ирански произход, както и няколко афганистанци. Деветте ранени са получили спешна медицинска помощ, седем от тях са откарани в болница. По време на демонстрацията са били задържани двама души - единият за опит за съпротива срещу орган на властта, а другият за агресивно поведение. Освен това е бил обвинен още един човек за отправяне на заплахи, а полицията е съставила 19 акта за нарушения на правилата за движение.

