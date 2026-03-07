Войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток доведе до повишение на цените на петрола на световните пазари. Как в България ще се предотврати спекулативното повишение на горивата говори зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той посочи, че вече има скок в цената на дизела, като очаква това да продължи. „Ситуацията е форсмажорна и необходима работа от страна на всички държавни органи едновременно”, каза той. И уточни, че КЗК вече са санкционирали „Лукойл” на стойност 134 млн. евро за господстващо положение, но към момента „Нефтохим” има особен управител и „държавата управлява ръчно”. Чолаков не смята, че чрез своя представител България ще злоупотребява с господстващо положение, което означава, че няма да бъдат задържани количества на горива.

Какви са алтернативите за превоз на горивата, които се транспортират през Ормузкия проток

Той каза, че пристанищата, на които могат да акостират танкери са Росенец и Варна , двете са под контрола на държавата, така че не би трябвало да има проблем при зареждането на нефт. Също така беше категоричен, че бензин и нефт ще има.

Цените на храните

Чолаков беше категоричен, че цените на храните у нас не са по-високи от тези в Германия и Италия. Дори напротив - там са 2-3 пъти по-високи от тези у нас, подчерта още той.

Рокадите във ведомствата

Радослав Чолаков каза, че ако се сменят шефовете на КЗП, Агенция „Митници” и други „нека това правителство да си носи отговорността за това, което ще последва”. „Администрацията е лоялна към държавата, спазва закона, не работи на принципа – кой е наш и кой е ваш”, заяви още той.

Казусът с Борислав Сарафов

Чолаков е на мнение, че желанието за смяна на Сарафов е "стръв за наивници". По негови думи въпросът е друг - идеята на "Демократична България" е да се промени системата за избор на ВСС, а оттам и на главния прокурор. "Така да бъде променена системата, че НС да бъде поставено в ситуация на зависимост от външни и неотговорни фактори", обясни той.

