Засичане на дронове около летища стават постоянно. Подобни ситуации се случват не само в условията на военен конфликт. Това каза в ефира на „Здравей, България“ полковник Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете.

По думите му рискът от сблъсък между дрон и самолет е реален и може да доведе до сериозен инцидент. „Това е много вероятно да се случи, ако дронът се намира в зоната на полетите. Затова летищата са разделени на зони за сигурност. Ако подобен обект попадне в двигателя на самолета, може да се стигне и до катастрофа“, предупреди Миланов.

Експертът подчерта, че проблемът е комплексен и не се изчерпва само с откриването на дроновете. „На практика имаме три компонента. Първият е действащото законодателство - огромна част от нарушенията се дължат на липсата на ясна правна рамка и санкции. Работи се по закон за управление на дронове, но той все още не е внесен. Вторият компонент е системата за откриване и идентифициране - трябва да се установи посоката на полета и намеренията. Третият елемент е вземането на решение за действие - дали дронът да бъде свален, отклонен или хакнат“, обясни той.

По думите на Миланов България има нужда от цялостна стратегия за защита. „Трябва да говорим за национална система за защита. Нужна е, за да се защити не само летището в София, а цялата критична инфраструктура - включително военните обекти и стратегическите съоръжения“, каза още експертът.

Той посочи, че подобни системи представляват сериозна инвестиция, но цената на бездействието може да бъде много висока.

Според него без ясни правила и модерни системи за защита подобни инциденти ще продължат да се случват. „Ще има още нарушения. Намираме се в сложна и динамична международна среда и трябва много бързо да въведем мерки - законодателство, национална стратегия и изграждане на многокомпонентна система за защита“, заключи полковникът.

Припомняме, че на 7 март два полета бяха пренасочени заради дронове на летище „Васил Левски“. Временно беше затворено въздушното пространство на летището, поради което беше пренасочен полет от Кьолн, който вместо в столицата, кацна във Варна. Друг самолет от Лондон пък бе насочен за кацане към аерогарата в Пловдив.

В неделя вечерта - отново в района на аеропорта, бяха засечени други три дрона. Тогава не се е наложило пренасочване на самолети. Имало само закъснение от 15 минути на полет от Брюксел към София.

