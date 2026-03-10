Световните пазари преживяха резки колебания през последните дни заради събитията в Близкия изток. Финансовият анализатор Бисер Варчев заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че „това е едно събитие, което за последните 31 години не се е случвало – петролът поскъпна с 31% за два дни“.

Цената на барел достигна 117 долара, но след изявления на президента Доналд Тръмп за очакваното скорошно приключване на конфликта, стойността се върна до около 86 долара, което представлява 20% спад спрямо върха. Варчев уточни, че резките колебания се дължат на стреса върху пазарите, породен от военните действия.

Световните пазари реагираха: Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта

Финансовият експерт подчерта, че ключов фактор за пазара ще бъде продължителността на конфликта: „Ако войната продължи повече от обявените четири седмици, можем да очакваме по-висока инфлация и по-нисък икономически растеж. Ако Тръмп управлява пазара разумно, цените ще се стабилизират“.

По отношение на акциите и индексите, анализаторът отбеляза, че те са се стабилизирали и дори отбелязват растеж през последните няколко дни, което показва, че първоначалният шок от войната е бил усвоен от пазарите.

Що се отнася до природния газ, Варчев посочи сериозни различия между Европа и САЩ. Европейските цени остават високи, поради ограничените доставки и спряните доставки от Русия, докато американският газ е в стабилни количества и цената там не се влияе драматично от глобалните конфликти.

Редактор: Дарина Методиева