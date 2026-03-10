Стрелба в американското консулство в Торонто. Канадската полиция съобщава, че към момента няма информация за пострадали, предаде "Ройтерс". Властите посочват още, че са открили доказателства за произведени изстрели, но няма информация за потенциален заподозрян.

„Стрелбата е напълно недопустима. Канада няма да търпи сплашване и насилие от какъвто и да било тип, включително срещу нашите американски приятели в Канада“, написа в публикация в X министърът на обществената сигурност Гари Анандасангарий.

Снимка: БТА

Държавният департамент на Канада заяви, че е запознат със случая и следи обстановката отблизо.

В неделя самоделно устройство се взриви в Норвегия пред американското посолство в Осло и полицията все още издирва заподозрян. Една от версиите, по които работят следователите, е за връзка с войната срещу Иран.

Снимка: БТА

Съдът в Ню Йорк в понеделник повдигна обвинения срещу двама души, обвинени, че са хвърлили самоделни взривни устройства по протестиращи на антиислямски протест през уикенда.

Редактор: Станимира Шикова