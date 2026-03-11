Не залагайте само на един спорт, когато става въпрос за физически упражнения. Това е основният извод от проучване, според което ключът към подобряване на здравето и по-дългия живот се крие в различни активности всяка седмица.

След като проследили седмичните навици за упражнения на 110 000 мъже и жени в САЩ в продължение на 30 години, изследователите установили, че при активните хора, които практикували най-голямо разнообразие от спортове, има с 19% по-нисък риск от смърт през този период спрямо онези, които се фокусирали върху една-единствена дейност.

Снимка: iStock

Този ефект бил по-засилен, отколкото при индивидуални спортове като спортно ходене, тенис, гребане и джогинг. Общото количество упражнения, които правите, остава от ключово значение, казват експертите. Но практикуването на различни дейности, които ви носят удоволствие, може да донесе много повече ползи. Всяка от тях предлага нещо различно, смятат специалисти.

29-годишната Мади Албон е маркетинг мениджър. Тя живее в Лондон и в свободното си време участва в триатлони, но не само. Тя играе тенис, посещава спининг тренировки, ходи на йога и пилатес и вдига тежести. „Всяко упражнение дава нещо различно“, казва тя. „Трябва да имаш разнообразие, за да си добър в един спорт, но за да си добър в бягането, трябва да вдигаш и тежести“, споделя младата жена.

Освен ползите за физическото си здраве, Мади, която е от Нова Зеландия, смята, че комбинацията от различни спортове помага и на настроението ѝ. „Понякога нямам енергия за интензивна тренировка, така че йогата за отпускане и релакс наистина много помага за психичното ми благополучие“, споделя жената.

Снимка: iStock

„Хубаво е да имаш и други възможности да раздвижиш тялото си и наистина да отделяш това време за себе си през деня“, казва тя пред „Би Би Си”. Мади започва да се занимава с триатлон миналата година и споделя, че сега би искала да опита и някои отборни спортове, тъй като те могат да бъдат „малко по-социални“ в сравнение с част от упражненията, които практикува в момента.

Активният начин на живот вече е добре познат с ползите си за физическото и психическото здраве. Освен това помага за намаляване на риска от развитие на редица заболявания, засягащи сърцето, кръвоносните съдове и белите дробове. Физическата активност може да намали и вероятността от преждевременна смърт в следствие на някои видове рак.

„Важно е да се спазва високо ниво на физическа активност, а освен това разнообразяването на видовете спорт може да бъде още по-полезно“, твърди д-р Ян Ху от Училището по обществено здраве в Харвард, който е автор на изследване, публикувано в списание BMJ Medicine.

„Комбинирането на дейности с допълващи се ползи за здравето - като силови тренировки и аеробни упражнения, може да бъде много полезно“, допълви той.

Снимка: iStock

Съветите на Национална здравна служба на великобритания (NHS) гласят, че хора на възраст между 19 и 64 години трябва да се стремят към:

- укрепващи упражнения, които натоварват всички основни мускулни групи, поне два дни в седмицата;

- 150 минути физическа активност с умерена интензивност или 75 минути с висока интензивност седмично;

- разпределяне на активността равномерно в рамките на 4-5 дни в седмицата;

- избягване на твърде продължително седене, лежане или бездействие.

Аеробните тренировки повишават сърдечната честота и ви карат да дишате по-бързо. Те включват бързо ходене, каране на колело, игра на тенис, танци, туризъм или косене на тревата.

Интензивните упражнения ви карат да дишате тежко и учестено. Примери за тях са бягане, плуване, футбол, хокей, гимнастика или изкачване на стълби.

Упражненията за укрепване на мускулите включват йога, вдигане на тежести, тай чи, коремни преси, енергично градинарство и носене на тежки пазарски чанти.

Снимка: iStock

За целите на проучването над 70 000 медицински сестри на възраст между 30 и 55 години и 40 000 здравни специалисти на възраст от 40 до 75 години били помолени да предоставят информация за физическата активност, която извършват всяка седмица, като ходене, джогинг, бягане, колоездене, плуване, гребане, тенис и скуош. Те попълвали въпросници на всеки две години, в които посочвали колко силови тренировки правят, както и практикуват ли по-нискоинтензивни дейности като йога и други активности като градинарство и изкачване на стълби. След като анализирали данните, изследователите установили, че повечето видове спорт намаляват риска от смърт по каквато и да е причина. Но хората, които участвали в най-широк набор от физически активности, се справяли още по-добре.

Снимка: iStock

Рискът те да починат от рак, сърдечни заболявания, белодробни болести и други бил с между 13 и 41% по-нисък в сравнение с останалите. Изследването също така показало, че шест часа умерена физическа активност или три часа интензивни упражнения седмично са оптималното количество, след което ползите се изравняват.

Въпреки че проучването е мащабно и физическата активност е измервана многократно, то има и ограничения. Не може напълно да се изключи възможността здравословното състояние на хората да е повлияло върху упражненията, които правят, а не обратното, макар че изследването се е опитало да отчете редица фактори, влияещи на начина на живот.

Редактор: Станимира Шикова