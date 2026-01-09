Движението като лекарство: Спортът може да помага при депресия колкото терапията

Редовните физически упражнения могат да имат изненадващо силен ефект не само върху тялото, но и върху психичното здраве. Нов научен доклад показва, че движението може да носи ползи при депресия, сравними с тези на едни от най-често използваните методи за лечение.

Според Gizmodo учени от Великобритания са анализирали медицинската литература за връзката между физическата активност и депресията, като са разгледали десетки клинични проучвания. Заключението им е, че има убедителни доказателства, че упражненията намаляват симптомите на депресия поне в краткосрочен план. Освен това ефектът им често е сходен с този на психотерапията или антидепресантите. Макар да са необходими още изследвания, учените смятат, че спортът трябва да бъде част от „инструментариума“ за лечение на депресия.

„Физическата активност предлага допълнителна възможност за хората с депресивни симптоми, наред с медикаментозното лечение и психологическите терапии“, коментира ръководителят на изследването проф. Андрю Клег от Университета в Ланкашир.

Какво показва анализът

Проучването е изготвено по поръчка на библиотеката Cochrane – авторитетна британска организация, известна с мащабните си анализи на клинични данни в областта на общественото здраве. Екипът на Клег е разгледал 73 рандомизирани клинични изпитвания с участието на близо 5000 възрастни с депресия.

В 57 от тях упражненията са били сравнявани с липса на лечение или контролна група, в 10 – с психотерапия, а в 5 – с антидепресанти. Резултатите показват, че физическата активност надеждно води до по-добро подобрение в сравнение с липсата на лечение, макар средният ефект да е умерен. По-неясни остават дългосрочните ползи.

Изследователите установяват още, че разликата в симптомите между хората, които спортуват, и тези, които се лекуват с терапия, е минимална или почти несъществуваща. Подобна е и картината при сравнение с антидепресантите, макар доказателствата там да са по-ограничени.

Какъв спорт помага най-много

Анализът подсказва, че леки до умерени упражнения може да са по-ефективни срещу депресията от интензивните тренировки. Не е открит ясен „най-добър“ вид спорт, но комбинираните програми или силовите упражнения може да имат по-добър ефект от чисто аеробните активности.

Какво остава неясно

Според авторите са нужни по-мащабни и качествени изследвания, за да се уточни кой тип упражнения работи най-добре в дългосрочен план, колко често и колко продължително трябва да се тренира, както и за кои хора спортът е най-полезен.

„Важно е да разберем и кой има най-голяма полза от физическата активност, защото тя може да помогне на едни, но не непременно на всички“, отбелязва Клег.

Въпреки това учените подчертават, че упражненията са едно от най-добрите неща за общото здраве и обикновено са свързани с минимални странични ефекти. Някои изследвания дори сочат, че съчетаването на спорт с терапия може да бъде по-ефективно от всеки от методите поотделно.

Хората с депресия трябва да избират лечението, с което се чувстват най-комфортно, но според учените физическата активност със сигурност заслужава място сред възможните решения.

