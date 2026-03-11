Полетите на летище Берлин бяха временно преустановени, след като в района беше забелязан дрон.



Операциите бяха спрени като предпазна мярка за около половин час, след като „неидентифициран летящ обект“ беше забелязан близо до хангар за хеликоптери, използван от германската армия.

На място беше извикана полиция, която е започнала проверка, но обектът не е засечен повторно.

Малко след 19:10 часа ограниченията бяха отменени и въздушният трафик беше възобновен.

През последните месеци в Германия и други европейски страни бяха регистрирани редица подобни случаи с дронове в близост до чувствителни обекти, включително летища, военни бази и електроцентрали.

Германският канцлер Фридрих Мерц обвинява Русия, че стои зад много от тези инциденти.

През октомври дронове, забелязани над Мюнхен, два пъти доведоха до временно затваряне на летището в града и до отмяна или пренасочване на множество полети.

Редактор: Ивета Костадинова